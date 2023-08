Financial Times desinforma que el anfitrión de la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica ha externado que una divisa BRICS no se encuentra en su agenda , mientras “Rusia y China exhortan a que el bloque desafíe el estatus del dólar estadunidense como divisa de reserva mundial .

▲ La crítica nodal de O’Neill –hoy prominente asesor de Chatham House, uno de los máximos think tank británicos– se centra en que crear una divisa común para cinco economías fuertemente divergentes sería inviable , amén de ridícula . Foto tomada de Wikipedia

O’Neill subestima y desprecia los alcances del BRICS+ y se resiste a aceptar el nuevo orden multipolar de la desdolarización: Más allá del poderoso simbolismo (sic), ignoro qué intentan conseguir .

Diluye su embriagante vino dolarcéntrico unipolar al confesar que el dominio del dólar en el sistema financiero global no era benéfico para los países emergentes cuando el papel del dólar no es ideal (sic) para la forma en que el mundo ha evolucionado (sic) , ya que todas (sic) estas economías que viven en este giro cíclico inagotable de lo que la Reserva Federal decida hacer, sea en el interés de Estados Unidos .

Sobre otros vaticinios de que el yen, euro o renminbi eventualmente superarían al dólar , O’Neill sentenció que ninguna de estas cosas (sic) sucederán hasta que estos países deseen que sus divisas sean usadas por la gente en otras partes del mundo .

Angustiado ante la desdolarización de los BRICS+, Financial Times abulta una reciente declaración de Leslie Maasdorp, vicepresidente y mandamás financiero del New Development Bank (el Banco BRICS ) de que el bloque de más de 3 mil millones de habitantes no se encontraba en una posición para crear una divisa común . We shall see …

En referencia a que existen reportes –que no precisa Financial Times (el viejo truco)–, de que India se opone a la propuesta de incluir a más miembros , como desean China, Rusia, Brasil y Sudáfrica, O’Neill se refocila por las divergencias entre China e India: es un buen trabajo para Occidente que China e India nunca se pongan de acuerdo en algo, porque si lo hacen, el dominio del dólar sería mucho más vulnerable .

¡El ideal de la anglósfera es una guerra entre India y China!

