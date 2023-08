En defensa del Estado laico

ué campantes, cuánto contento. Arrobadamente juntos el poder político del Estado es su segundo nivel y la religión católica en declive. Así lo muestra la fotografía de La Jornada de ayer. La gobernadora de Aguascalientes y el obispo de la misma entidad, embelesados con su barbaridad. La gobernadora tiene derecho a creer en la mitología que quiera, pero es su obligación tener conocimiento de las leyes: el de México es un Estado laico. Viola la ley aunque ignore que existe.

Lo del obispo Jiménez, por conocido, resulta previsible. Opina que los libros de texto gratuitos son marxistas , y sonríe con su insulsa, dramática y garrafal ignorancia. Así son los lares habitados por curas provincianos. No tienen ni la menor sospecha acerca de Marx, pero opinan en contra; como el arzobispo de Morelia: No he leído los libros ni lo haré porque son ideologizantes . El Medievo duró del siglo V al XV (¡mil años! de horror dominados por la religión), pero terminó en 1492 según el canon histórico. Estos curas aún no se dan cuenta.

José Blanco

Reta al obispo de Aguascalientes a revisar a Marx

Leo en la portada de La Jornada de ayer que, desde el púlpito, el obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, invitó a los feligreses a sumarse a la protesta organizada por el Frente Nacional por la Familia en contra de los libros de texto gratuitos de la SEP, pues asegura que los materiales educativos son marxistas.

Como especialista en conducta y educación humana, reto al obispo, que hoy se erige como la nueva Santa Inquisición, a que analicemos la tesis de Carlos Marx para que determinemos qué es lo malo de ser marxista, y si su capacidad de análisis no se lo permite, que por lo menos hagamos un análisis comparativo hoja por hoja entre los libros de texto gratuitos y la Biblia para determinar cuál de éstos hace más daño a la sique de la infancia en México.

Iván Uranga

Aclaración sobre ranking de la UNAM

Hay un error en mi texto de opinión publicado ayer sábado: la UNAM está entre las cien mejores, no entre las diez. Mil disculpas.

Hugo Aboites

Los libros de texto gratuitos y sus detractores

Resurgió el viejo debate en torno a la educación.

Unos plantean dogmatismo,

otros emancipación.

Los abuelos liberales

impusieron La Reforma.

Hoy, grupos conservadores,

empujan contrarreforma.

En tiempos del cardenismo,

la escuela fue socialista .

Ahora pretenden espantarnos

diciendo que es comunista .

No quiere libros de texto

la retrógrada derecha.

Porque enseñan a pensar;

ponen al niño en contexto.

Gobernadores corruptos

frenan su distribución.

Y un dirigente panista

llama a su mutilación.

Quieren escuela privada

cual negocio dirigida.

Movida por la ganancia,

no por valores de vida.

Proyectos alternativos

el magisterio ha elaborado.

Por sus buenos rendimientos,

deben ser considerados.

Educación para el pueblo

debe haber, sin excepción.

En beneficio del niño

y también de la nación.