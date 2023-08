Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 23

Madrid. “Hay que romper con los vestigios del régimen de 1978 y aprovechar que somos mayoría” en el bloque progresista y plurinacional , señaló en entrevista con La Jornada el senador Gorka Elejabarrieta, uno de los principales estrategas y experto en resolución de conflictos de EH-Bildu, una amplía coalición de formaciones progresistas y de izquierda que pugnan por la independencia del País Vasco.

La nueva encomienda de este político, nacido en Bilbao en 1977, es fungir como vocero de su grupo en el Senado español y como director de Relaciones Internacionales.

Elejabarrieta explicó que el momento actual de la política en el país es una oportunidad única para superar el modelo político y territorial que surgió de la transición a la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco (1976), que a su juicio es un modelo agrietado .

De ahí que hable de un bloque progresista y plurinacional en el Estado español que reclama urgentemente una nueva forma de asumir a las naciones sin Estado , como Cataluña, el País Vasco y Galicia, y que se deberá afrontar a lo largo de esta legislatura , que se inició en la sesión del pasado día 17 y culminará en un plazo máximo de cuatro años.

–¿A raíz de la última votación en el Congreso de los Diputados para elegir a la mesa, cree que ya es un hecho que el socialista Pedro Sánchez sacará adelante la investidura?

–No, nosotros creemos que esa votación fue un paso muy importante, porque por un lado salió fortalecido el bloque progresista y plurinacional, y, por otro, porque el de la derecha salió muy debilitado. La división del PP y Vox les deja sin ninguna opción de presentarse al puesto. Pero ahora empieza una batalla nueva que tiene que ver con la investidura (relección). Creo que las bases son sólidas, pero le corresponde al gobierno encarar esta fase con ambición para que la presidencia y la legislatura sean un reflejo de este bloque progresista y plurinacional”.

–Pero todavía hay mucha incertidumbre y hasta nerviosismo por el sentido final del voto de Junts per Catalunya (JxCat)…

–Yo no diría nerviosismo, pero el gobierno tiene que tener claro que la investidura y la legislatura debe ser un reflejo de ese bloque que conformamos partidos como JxCat, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y otros. Es un bloque que viene demandando desde hace mucho tiempo otro tipo de encaje para las naciones sin Estado dentro del Estado español.

–¿A qué se refiere exactamente cuando le pide al gobierno español hacer un esfuerzo?

–Quiero decir que no es normal que en el siglo XXI un Estado plurinacional como el español no reconozca de manera oficial y explícita la riqueza de las lenguas. Hace ya décadas que se hizo la transición democrática, todos somos mayores de edad y creemos que por lo menos podemos estar a las puertas de un diálogo incipiente para tratar de buscar una solución política a este contencioso. Si no lo hacemos ahora, no sé cuándo lo vamos a hacer. Lo veo como una oportunidad, no como un riesgo.

–¿Pero qué gestos concretos están esperando del gobierno?

–No ponemos líneas rojas y nosotros ya hemos venido diciendo desde la campaña que vamos a hacer todos los esfuerzos que pongan freno al avance de la derecha. Pero también creemos que esta legislatura tiene que ser la que hinque el diente al modelo territorial. Es una oportunidad para el conjunto del Estado. Nosotros, la izquierda abertzale, fuimos de los pocos que apostamos desde el principio por la ruptura del actual modelo, y hoy en día son muchos más los que creen que aquella mal llamada transición no fue ni modélica ni democrática. Así que hay que romper con los vestigios que hay del régimen de 78 y aprovechar que somos mayoría.