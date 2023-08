Blanche Petrich

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 21

Guatemala. A Juan Francisco Solórzano Foppa no le cabe duda de que la guerra judicial emprendida contra todos los sectores que tienen una línea de acción contra la corrupción, y que mantiene en prisión o en el exilio a decenas de fiscales, jueces, abogados y periodistas, va a arreciar si hoy el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, sale electo presidente. Pero eso no lo arredra. Pelear contra el Ejecutivo no es lo mismo que pelear contra cualquier otro ciudadano , dice.

Este joven abogado que fue encarcelado 23 días por defender –entre otros casos– al director de El Periódico José Zamora, es nieto de la gran escritora Alcaide Foppa. Confía en que, pese a los obstáculos, el próximo mandatario sí tendrá posibilidades de incidir en la lucha contra el Pacto Corrupto. Yo no veo débil a Arévalo. Aunque entiendo que tendrá que ser prudente y conciliador .

En entrevista con La Jornada explica los resortes que mueven a todos esos expedientes que circulan en las oficinas de las fiscalías, las cortes, tribunales y despachos de abogados y que tienen en jaque incluso al proceso electoral y a la sucesión presidencial.

Todo el aparato judicial está dedicado a perseguirnos, y no por razones de justicia, sino de venganza o corrupción. Lo que se había logrado bajo el paraguas de la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ) y de la mano de fiscales y jueces limpios (menciona entre otros a Claudia Paz y Paz y a Thelma Aldama, ex fiscales generales fuera del país) lo empezó a desbaratar la actual fiscal Consuelo Porras. A mí me llegó a considerar enemigo de la fiscalía.

–En muchos casos se señala que detrás de este tinglado está la mano de la Fundación contra el Terrorismo y su líder más visible, Ricardo Méndez Ruiz. ¿Es cierto esto?

—Sí, y no lo hace ocultando la cara. Lo hace abiertamente. En mi caso recibí sus ataques desde el principio de mi carrera. Seguro que por mi historia familiar. Básicamente es un tema ideológico.

Un hijo del conflicto armado

Solórzano Foppa es hijo de Silvia Solórzano, uno de los cinco hijos de la poeta desaparecida por el dictador Efraín Ríos Montt, Alaide Foppa, y de Carlos López Arévalo, comandante Camilo. Ambos pertenecían al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Su padre perdió la vida en combate en 1976 cuando Juan tenía 15 días de nacido. Dos de sus tíos, Juan Pablo y Mario, también eran guerrilleros y fallecieron en la montaña. Su abuelo Alfonso Solórzano, comunista de cepa, murió en México. Él vivió y se educó en Cuba con su madre hasta los 14 años.

Regresaron a Guatemala cuando se firmaron a los Acuerdos de Paz en 1996.

Estudió derecho en la universidad jesuita Rafael Landívar. Ya en su vida profesional fue fiscal antipandillas. Después fue funcionario principal de la Superintendencia de Administración Tributaria en el gobierno de Jimmy Morales. Le tocaba nada más y nada menos que cobrar impuestos a los empresarios más ricos en un país donde no hay agravio mayor para las élites económicas que alguien pretenda que ellos también paguen al fisco.

En ese momento se convirtió en blanco del llamado lawfare guatemalteco.

–¿Cómo se corrompió el sistema de justicia?

–Empezaron por hacerse del control del Ministerio Publico. De ahí parte esta guerra de criminalizaciones de casos que en cualquier país normal no habría delito. Luego, empezaron a ocupar las plazas con jueces ad hoc. Algunas veces son jueces comprados. Pero también conocemos a togados que son allegados, afiliados. Es, por ejemplo, el caso del juez séptimo Fredy Orellana (quien pretende inhabilitar al Movimiento Semilla). Se sabe que está afiliado con la Fundación contra el Terrorismo. Hay fotos.