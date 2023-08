Nos están masacrando, desapareciendo; nos quieren exterminar por ser indígenas, nos ven como blanco fácil, para el gobierno no existimos. Necesitamos su apoyo en la máxima difusión de todo lo que está sucediendo en las comunidades de la Montaña Baja , agregaron.

Necesitamos organizarnos para frenar estos delitos, pues los gobiernos municipal, estatal y federal son incapaces de dar solución a la violencia que se vive cada a día en la entidad , sentenciaron.

“Ellos (las autoridades) saben bien dónde se ubica el máximo líder de Los Ardillos, ya que como vimos tienen reuniones con alcaldes y pese a ello solapan esos encuentros”. Vivimos en el país de no pasa nada , refirieron.

Por la falta de justicia y legalidad , ayer por la mañana, unos 400 indígenas marcharon del crucero de San Jerónimo Palantla, al poblado de Alcozacán, e iniciaron un bloqueo en la vía Chilapa de Álvarez-José Joaquín Herrera, el cual mantendrán de manera indefinida”, dijeron.

En entrevista, Jesús Plácido, dirigente del Cipog-EZ, señaló que dan de plazo mañana para que el gobierno estatal informe sobre el paradero de los tres indígenas desaparecidos.

Los jornaleros abordaron una Urvan del servicio público de pasajeros rumbo a Chilapa y minutos después se perdió contacto con ellos.

Expresó que existe tristeza e incertidumbre debido a que apenas el pasado miércoles fueron asesinados Esteban Xochitempa y Juan Xochitempa, padre e hijo, tras cargar gasolina en la cabecera de Chilapa.

Cipog-EZ y la Crac-PF invitaron a los habitantes de Guerrero, a “padres, viudas, maestros, toda persona víctima de delitos perpetrados por grupos narcoparamilitares, a sumarse al bloqueo para juntos alzar la voz y resistir.

El silencio del gobierno nos está matando y la única forma de ser escuchados es la organización, alto a las simulaciones del gobierno.

Solicitaron la instalación de una mesa de diálogo con un representante que en verdad tenga la capacidad de resolver la situación de violencia que rebasa al gobierno de Guerrero .