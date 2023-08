México en un caso claro donde la gestión del espectro no está promoviendo la inversión. Más bien, lo contrario. Hemos visto que en los últimos dos años, con mayor tráfico y uso de Internet, se está devolviendo el espectro, porque es demasiado. Hemos visto que uno de los principales operadores ha devuelto todo el espectro, porque era demasiado caro, y hay otro que también ha empezado a devolverlo y ha dicho que no va a participar en la subasta 5G en las condiciones actuales , dice Paul Castells, jefe de análisis económico en GSMA, en entrevista con La Jornada.

Para el despliegue de la red 5G una parte importante es el costo del espectro, la otra es que los gobiernos cuenten con estrategias de transformación digital que pongan al centro esta tecnología, refiere Castells. La oportunidad económica es muy importante, estimamos que para 2030 el valor agregado bruto de la región podría aumentar en 60 mil millones de dólares a partir de la adopción de 5G como insumo en otros sectores , explica.

La 5G no sólo va a modificar las relaciones económicas, las sociales, las culturales, sino también cómo se modifican las telecomunicaciones. Al ser una tecnología más eficiente, y a través de la cual se pueden mover más datos, traería crecimientos anuales de entre 20 y 30 por ciento al sector, expone Castells. Pero su mayor efecto se cuenta en ser punta de lanza para otras industrias. Los parques industriales ya no sólo requieren agua y drenaje, sino la conectividad de calidad.

“En un supuesto, en que la 5G en México no se desarrolle a un ritmo adecuado, puede provocar que no llegue la inversión a la velocidad deseable para que los sectores industrial, servicios y minero, puedan beneficiarse de ella y evidentemente tiene consecuencias. Si no están las condiciones que permiten que una planta en concreto sea tan productiva como podría ser en otro país, donde sí hay la infraestructura digital, entonces evidentemente se están poniendo en riesgo muchas cosas.