U

na disculpa. Me desvío un poco. Comparto el gusto de iniciar un nuevo año escolar con estudiantes, profesores, trabajadores y administrativos de mi queridísima Facultad de Economía. Ahí, en nuestra amada UNAM. Las mismas que requieren nuevos impulsos y renovadas perspectivas.

Pues bien, ha iniciado mi curso anual número 45 en la UNAM. Casi medio siglo de impulsar –con otros profesores– la formación en los fundamentos teóricos y metodológicos de economía política. En el marco de una sana copia de un curso que aún hoy imparte el profesor Duncan K. Foley en la New School of Social Research de Nueva York.

Sí, el mismo Foley, quien asegura:“...imparto este curso en continuidad con el que por primera vez enseñó en 1980 –en Barnard– la profesora Silvia Ann Hewlett”, para lo cual –comento– elaboró un brillante texto, fundamental, no sólo en la New School, también en múltiples centros de estudio en el mundo, entre ellos nuestra facultad.

El objetivo es proponer –con la lectura directa de los textos de autores clásicos– lineamientos de capacitación teórica y metodológica desde el inicio de la formación, y en ese marco me he permitido integrar enseñanzas fundamentales de admirados profesores. Algunos ya ausentes como Bolívar Echeverría, Xabier Gorostiaga S.J., Pedro López, Ruy Mauro Marini, Jaime Puyana y José Valenzuela. Otros aún presentes como Carlo Benetti, Juan Castaingts Pío García, Arturo Huerta, Rogelio Huerta, Carlos Toranzo y Ángel de la Vega.