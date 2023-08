Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 20 de agosto de 2023, p. 4

A sus 98 años, cumplidos el 30 de julio, el pintor michoacano Arturo Estrada Hernández, alumno de Diego Rivera y Frida Kahlo, refrendó la importancia de la pintura mural como medio de expresión, educación y dirección social.

Aseguró que desde su época de estudiante en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y hasta la fecha, captar la situación social del momento ha sido la principal motivación y guía de su trabajo en los muros de los edificios públicos.

¡Claro, he dado mi punto de vista, algunos se lograron, otros no!, pero así empecé mi vida en este asunto de la pintura mural, tratando de captar el momento que me tocó vivir y plasmarlo por medio de imágenes gráficas.

Nacido en Panindícuaro, en 1925, el maestro recibió ayer un homenaje del Salón de la Plástica Mexicana con motivo de su onomástico, el cual consistió en la proyección del documental Arturo Estrada, vida y color, de los cineastas Lydia Leija, Rodrigo Ortega y Fernando Montes de Oca, integrantes del colectivo Tliltototl.

Al concluir, el pintor y muralista, integrante del grupo de Los Fridos, recordó que con la llegada de Diego Rivera a La Esmeralda comenzaron a hacerse murales, y fue el motivo para que ya no sólo se tratara de pintura decorativa.

La indicación fue que viéramos cómo estaba el país y empezáramos a hacer intentos de pintura mural social. Estaba de moda el Partido Comunista; ingresé a él y tuve muchas orientaciones para saber qué temas o qué elementos podían realizarse , refirió.

Así empecé a hacer los primeros murales, algunos existen, otros no sé. El primero fue en Cuautla, en un cine particular; luego vinieron otros, por ejemplo, en San Luis Potosía y Aguascalientes. Era la onda, todavía vivía Diego, y por eso se seguía tomando a la pintura mural como un medio de expresión, de educación y de dirección social.

Arturo Estrada contó que en ese entonces “las enseñanzas eran observar cómo el gobierno manejaba el país, y había que pintar si quienes llegaban al poder realmente hacían bien las cosas, en beneficio del pueblo.