Con base en esto, en 2016 Frankfurt sugirió que Donald Trump, el entonces candidato a la presidencia, era un mentiroso consumado , pero sobre todo un mamador . Hacía afirmaciones falsas que sabía que eran falsas, pero más que nada sobresalía en hacer otras de cuyo carácter no estaba seguro o cuya veracidad era inverificable. En el primer caso, mentía. En el segundo, mamaba . En la segunda categoría recaían tanto las afirmaciones autopromocionales, por ejemplo, que él tenía la memoria mejor del mundo o que era el hombre de negocios extremadamente exitoso –el libro de Trump, The Art of the Deal (1987) está lleno de este tipo de afirmaciones revelando su origen: el mercado inmobiliario neoyorquino en el que Trump, con una larga historia de bancarrotas y fracasos empresariales, logró sobrevivir sólo gracias a engaños y litigios constantes–, como las promesas de la campaña pronunciadas, más que cualquier otro político, sin ningún apego a la realidad o programa político, solamente con un objetivo: ser elegido presidente.

arry Frankfurt (1929-2023), un aclamado filósofo estadunidense y profesor de la Universidad de Princeton fallecido a mediados de julio, ha sido autor de un libro peculiar y sonado en su momento, Sobre mamadas (On Bullshit, 2005). El quid de su argumento era la distinción entre la mamada (bullshit), el mamador (bullshitter), la mentira (lie) y el mentiroso (liar). A diferencia del mentiroso, que tiene en cuenta a la verdad, según Frankfurt el mamador es completamente indiferente a ella. El mentiroso se preocupa por la verdad e intenta ocultarla. Al mamador le da igual si lo que dice es verdadero o falso. Su única preocupación es persuadir a otros a fin de obtener algo o satisfacer una necesidad. En este sentido, mamadas (sandeces, patrañas, etc.) son una forma de falsedad distinta de la mentira. Es imposible que alguien mienta a menos que sepa la verdad. Mamar no requiere tal condición por lo que, según Frankfurt, la mamada y el mamador son una amenaza más grande a la verdad que la propia mentira y el mentiroso.

Frente a las alegaciones de la defensa de Trump de que sus afirmaciones –sean cuales fuesen– han de ser protegidas por la Primera Enmienda, que estipula que todo estadunidense tiene el derecho a expresar libremente su opinión, las voces contrarias especifican que este derecho se pierde si las palabras se utilizan para delinquir. En este caso, conspirar para boicotear el resultado electoral tratando por ejemplo de obligar a sus colaboradores –al vicepresidente Mike Pence y al fiscal general William Barr– a bloquear la certificación de la victoria de Biden por el Colegio Electoral (cosa a que ambos se han negado). Según el propio Barr, en una entrevista reciente, es dudoso que esta línea de la defensa de Trump sea válida: No están atacando su Primera Enmienda. Él puede decir lo que quiera. Mentir. Decirle a la gente que la elección fue robada cuando sabía que no lo era. Eso no te protege de entrar en una conspiración. Todas las conspiraciones involucran la libertad de expresión, y todo el fraude involucra el habla. Pero la libertad de expresión no te da derecho a participar en una conspiración fraudulenta .