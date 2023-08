E

l Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no es para el retiro: es un sistema de ahorro forzoso que no cumple su oferta de pagar pensiones dignas. La ecuación está invertida. Los tecnócratas peñistas en Consar lo expresaron así: el crecimiento acelerado de los recursos SAR no excluye el reto de lograr mejores pensiones para los trabajadores al retirarse . ¿No excluye? ¡Si ese ahorro es para el retiro! Esos billonarios recursos pagan pensiones miserables.

Aunque como opositor López Obrador nunca trató las pensiones, ya como presidente asumió el asunto con pronóstico reservado. En 2020 estableció la pensión para adultos mayores (2020) –en realidad un oportuno apoyo– y en diciembre operó un tibio ajuste al Apartado A (artículo 123 constitucional), preservando el pago de pensiones por Afore, que patea el bote a 2030. Se otorgan más recursos fiscales que podrían utilizarse para atender de distinta manera el desafío pensionario. Para el apartado B aún no se toman decisiones.

El 17 de febrero de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que topa las pensiones de los servidores públicos a umas con afectación directa sobre su retiro. Mientras, siguieron reformas paramétricas en entidades federativas y universidades, no así a nivel municipal. En enero 2023, México aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores, adoptada en Washington el 15 de junio de 2015.