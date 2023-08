E

n los últimos meses el precio del agave tequilero ha caído más de 50 por ciento. Apenas en mayo pasado el kilo se pagaba en 30 pesos, mientras que en julio bajó a 12. Es cierto que en 2023 no hay agave maduro, pero se estaba jimando agave tierno. La caída de esa cifra obedece a que las fábricas dejaron de producir ya sea por mantenimiento, por tener tequila almacenado o como estrategia para cortar la demanda y renegociar la oferta. El problema es que si bien se frena la especulación comercial creciente, el fenómeno tiene consecuencias agrícolas, ecológicas y sociales: con el menor mantenimiento o el abandono del manejo de las plantaciones hay desempleo, aumento de plagas y enfermedades, que ya se expandieron a otros cultivos, hasta al nopal infectado con el insecto picudo.

En este contexto, en los primeros días de agosto, más de mil productores de los 181 municipios con Denominación de Origen Tequila, ya se han integrado en un movimiento que realiza reuniones regionales y que está por constituirse legalmente como Consejo Regulador del Agave Azul (CRAA).

Esta crisis en la cadena del tequila es una oportunidad para voltear al pasado. La Ley General de Normas y de Pesas y Medidas de 1961 fue la base para las normas del tequila de 1964, 1968 y las dos primeras después de la Declaratoria con Denominación de Origen, en 1976 y 1978; en ella se especificaba que además de enumerar las especificaciones físicas y químicas del tequila, era esencial señalar las relacionadas con biológicas requeridas para el agave: para asegurar el uso de la especie estipulada, que hubiera sido cultivada en una geografía específica y que estuviera en condiciones de ser aprovechada para su procesamiento, esto es, que estuviera maduro. Sin embargo, a las primeras de cambio las especificaciones biológicas desaparecieron.

Con la firma del entonces TLCAN aumentó la demanda de agave y se sucedieron la expansión e intensificación de su cultivo. En respuesta a ello, en la NOM-006-SCFI-1997, por primera vez se definió que para el tequila se requerían cabezas maduras de agave. Sin embargo, en la NOM-006-SCFI-2005 ya no se mencionó ese adjetivo, bastaba con usar Agave tequilana. El argumento para no considerar la madurez fue que se trataba de un término confuso al no existir un listado de requerimientos técnicos para determinarla.

Pero en la actualización de la NOM-OO6-SCFI-2012, el Consejo de Agricultores de Agave Azul Tequilana Weber de Jalisco, AC, esgrimió que, si la materia prima para elaborar tequila no estaba en plenitud, entonces el destilado que se obtuviera tampoco lo estaría: al utilizar agaves tiernos se perdería el sabor tradicional del tequila y con el tiempo se diluiría su prestigio, convirtiéndola en uno más de los destilados de agave.

La asociación indicaba que había dos vías para otorgarle propiedades aromáticas y gustativas al tequila: usando agave maduro o con la ayuda de un buen ingeniero químico. La primera correspondía con la teoría de las denominaciones de origen, la segunda lo volvía un genérico y engañaba al consumidor, porque con sustancias añadidas podía producirse tequila en cualquier parte del mundo.