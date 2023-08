Expuso que en apego a los derechos humanos de todo ciudadano, los uniformados actuaron como corresponde al observar unidades con cristales polarizados y, al verificar la situación, los tripulantes continuaron su camino sin contratiempos .

Fernández Noroña celebra acuerdo

Qué bueno que Marcelo (Ebrard) ya dijo que no va romper, ojalá se mantenga en eso , dijo Gerardo Fernández Noroña, otro aspirante, después de la asamblea realizada en Celaya, Guanajuato.

En su canal de YouTube manifestó que los comités de defensa de la 4T están más allá de Morena, del PT, el Verde y la unidad es prioritaria.