Luego de las quejas expresadas por el ex canciller Marcelo Ebrard sobre el presunto uso masivo de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum y de que el jueves los equipos de este mismo y de Adán Augusto López y Ricardo Monreal manifestaron su inconformidad con las encuestadoras seleccionadas para definir al candidato, López Obrador reiteró que él no ve que haya manipulación y apoyará el resultado de la consulta.

Molesto aún por la información difundida el miércoles sobre sus expresiones en la conferencia, López Obrador advirtió: Es arriba, nada más que sepan que acuso recibo, porque es extremo , y deploró lo que llamó campaña emprendida para asegurar que se burló y no tuvo sensibilidad por el caso de los jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno, Jalisco.

Aseveró que la oposición le ha hecho un favor a su movimiento con el nombramiento de José Ángel Gurría, secretario de Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, como coordinador de su proyecto económico, y de Franciso Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador priísta de Tamaulipas, en seguridad.

En el caso supuesto de que ganaran (toco madera), nomás estoy esperando a que nombren a Chumel encargado de la educación, a Fox para la Secretaría de Bienestar. Salinas podría estar en la contraloría, que ahora es la Secretaría de la Función Pública, o en la comisión de combate a la corrupción. Le vamos a dar a Claudio X. una condecoración, se han portado muy bien , indicó el jefe del Ejecutivo.