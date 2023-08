Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 19 de agosto de 2023, p. 7

Arropado por decenas de simpatizantes, legisladores e integrantes de su equipo, Marcelo Ebrard aseguró ayer que no se va de Morena tras rechazar el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejos en el proceso para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y denunciar el supuesto uso de recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum.

Concluiré el proceso, no me voy a ir a ningún lado , respondió al comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una ruptura. A los que les urge que me vaya de Morena están perdiendo. Nosotros vamos ganando , dijo.

En el Instituto Nacional Electoral (INE), horas antes de que otro aspirante, Ricardo Monreal, retirara su propuesta de encuestadora para cederle el lugar, acusó que Morena convirtió, elevó y promovió esas conductas (desvío de recursos) a delito grave. Esto no es un juego, es cosa seria , expresó como mensaje a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar que, como ha acusado, operan a favor de Sheinbaum.

Tras demostrar que pagó los 10 mil pesos de multa que le impuso el órgano electoral por la presentación de su plan de seguridad Ángel, el ex canciller afirmó que su equipo ya presentó 28 denuncias ante el partido y prepara todos los elementos para denunciar a la titular de la dependencia, Ariadna Montiel.