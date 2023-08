T

ras la solicitud estadunidense de dirimir en un panel arbitral las diferencias derivadas de la soberana decisión mexicana de prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, el gobierno de nuestro país está cierto de que mediante ese mecanismo previsto en el T-MEC se comprobará científicamente que ese tipo de grano genéticamente modificado resulta dañino a la salud.

Para el presidente López Obrador es importante que el gobierno estadunidense haya solicitado dicho panel, porque no es un asunto nada más de México, sino que ayudará a los consumidores de aquel país y de todo el mundo. Lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, fue emitir un decreto para que no se use maíz amarillo para consumo humano. Puede utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano .

Ese es el fondo de la decisión mexicana, pero el mandatario también contextualizó políticamente el por qué el gobierno estadunidense presentó tal solicitud y pretende echar toda la carne al asador: “entiendo que son las presiones de los grandes agricultores que están vinculados a legisladores que tienen mucha influencia. Es que, en Estados Unidos, como aquí también, pero allá de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, a senadores, a presidentes; entonces, esos diputados, esos senadores –es un sistema que considero está mal, pero así son sus leyes y pues se tiene que respetar– son como sus empleados, más al servicio de ellos que del pueblo, que de los ciudadanos. Es toda una distorsión”.

Y esos mismos legisladores “también reciben –no todos, desde luego– dinero de los magnates de la industria bélica y por eso defienden el armamentismo en el Congreso. Es un asunto que no ayuda, pero, bueno. Ahora, por esas presiones de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el gobierno, llegan a promover y a impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel. Entonces, las investigaciones que hacen muchas veces están avaladas por premios Nobel, porque son apoyados, financiados, impulsados por estos grupos”.