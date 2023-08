Juan Pablo Duch

Sábado 19 de agosto de 2023, p. 24

Moscú. Considerado uno de los más destacados pensadores marxistas de la Rusia contemporánea, autor de numerosas publicaciones en los campos de la sociología y la politología desde posiciones de izquierda, Boris Kagarlitsky, de 64 años de edad, se encuentra en una cárcel de la ciudad de Syktyvkar –capital de la República de Komi, ubicada en el noroeste del país, cerca del círculo polar ártico, a mil 300 kilómetros de la capital rusa por carretera–, en espera de ser juzgado por justificar el terrorismo debido a un breve comentario que difundió a través de Internet en octubre del año pasado.

El también director del Instituto de la Globalización y los Movimientos Sociales puede ser condenado hasta cinco años de prisión, según su abogado, Serguei Yerojov, por afirmar en su canal de Telegram (el 8 de octubre de 2022) que desde el punto de vista militar, se entiende el atentado con bomba en el puente de Kerch (que une la península de Crimea con la región de Krasnodar): va a crear problemas con los suministros .

La filial del FSB (Servicio Federal de Seguridad, por sus siglas en ruso) en la República de Komi consideró que, con esa frase, Kagarlitsky instó a cometer atentados terroristas con el uso de Internet , motivo por el cual se le llevó de Moscú a Syktykvar para ser sometido a juicio.

El propio imputado se siente orgulloso de haber estado en la cárcel como disidente en tiempos de Leonid Brezhnev, de haber sido golpeado y amenazado de muerte en el periodo de Boris Yeltsin y de volver a estar entre rejas ahora con Vladimir Putin al frente del Kremlin. Así lo hizo saber desde la prisión en una carta a sus familiares y seguidores que difundió su abogado, a quien pidió hacerla del dominio público.