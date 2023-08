Jorge Enrique Botero

Sábado 19 de agosto de 2023

Bogotá. Cuando era una guerrillera de 16 años de edad, Rosa tuvo un bebé en la selva, pero sólo alcanzó a ser madre durante 45 días. Desde su llegada al mundo insurgente, le advirtieron que la guerra y la maternidad eran incompatibles, así que tuvo que entregar a su recién nacido a su madre, aunque con nombre.

–El comandante me dijo que uno de los hombres más valientes de la historia fue un guerrero cartaginés de la antigüedad, así que le puse Aníbal –cuenta Rosa, sentada en el balcón de madera de su vivienda en Tierra Grata, un caserío situado a una hora de Valledupar, la capital mundial de la música vallenata.

La guerra se extendió, el padre del niño murió en combate, pasaron muchos años y ella perdió la pista de su madre y de Aníbal. En 2016 se firmó la paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Rosa se dio a la tarea de encontrar a su vástago.

–Una tía me dijo que mi mamá y el niño se habían ido a Estados Unidos por allá en los años 90, y todavía no los he encontrado… según mis cuentas Aníbal debe tener 21 años.

Mientras hablamos, la ex combatiente de las FARC ayuda a Tatiana a hacer los deberes escolares frente al balcón en el que se aprecia cómo cae un aguacero macondiano. Ella cuenta que su segunda hija tiene siete años y cursa el segundo grado de primaria. Le gustan los números y su cuento favorito es El Gato con Botas, juega futbol en la escuela e idolatra a las integrantes de la selección colombiana de futbol, que acaba de ser eliminada en el Mundial de Australia.

Tatiana es hija de Rosa, pero también del baby boom surgido cuando los guerrilleros y guerrilleras de las FARC iniciaron su proceso de reinserción a la vida civil tras el silencio de los fusiles. Sólo en Tierra Grata, donde fueron concentrados ex guerrilleros del Bloque Caribe, hay 150 niños que vinieron al mundo fruto de las maternidades aplazadas durante años y de los sueños de hombres y mujeres que sobrevivieron a la larga guerra por la justicia social.

Según un cálculo del ex comandante Abelardo Caicedo Colorado, alías Solís Almeida, hoy convertido en una suerte de alcalde de Tierra Grata, unos 6 mil hijos de ex combatientes corren, juegan y estudian a la fecha por los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) regados por todo el país.

Luz al final del túnel

Tuvieron que pasar más de cinco años para que el futuro de estos niños, hijos de la paz, tuviera la certeza de una educación digna y de calidad, pues los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque sabotearon la implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016.

La llegada a la presidencia de Gustavo Petro y la decisión política del Ministerio de Educación, junto con el aporte del gobierno mexicano, abrieron nuevos horizontes para esta incipientes comunidades que están apostando a conquistar su derecho al bienestar en medio de algunas manifestaciones de exclusión que persisten, derivada de la estigmatización a la que fueron sometidos durante la guerra.