os millones de toneladas de maíz de la cosecha de Sinaloa siguen sin encontrar mercado, a pesar de la estrepitosa caída de su precio a sólo 4 mil 400 pesos por tonelada. Los agricultores están en riesgo de no poder pagar sus créditos, pues no logran vender un tercio de la cosecha del estado, ni siquiera a ese ínfimo precio que no cubre los costos de producción.

El maíz de Sinaloa representa 25 por ciento de la producción nacional y se destina principalmente al consumo humano de las ciudades; sin embargo, los agricultores comerciales que lo producen han sido satanizados por el gobierno, que los ha dejado sin programas de fomento a la producción, de comercialización y de financiamiento.

La confusión en el gobierno sobre los subsidios como ayudas y no instrumentos de política agrícola, y la intención de convertir los subsidios agrícolas en subsidios contra la pobreza, ha excluido de los programas de compra emergente del cereal a quienes cultiven más de 15 hectáreas.

Mientras, las importaciones de maíz crecen y favorecen a las corporaciones que controlan su mercado en México y en el mundo.

Durante 2022, cuando el gobierno decidió abrir las importaciones de maíz blanco a Sudáfrica y de maíz amarillo a Brasil y Argentina, con los que no hay acuerdos de libre comercio, las compras al exterior alcanzaron 17.3 millones de toneladas y superaron el récord del gobierno de Peña. Los primeros seis meses de 2023, con la cosecha de otoño-invierno en puerta, las importaciones continuaron hasta alcanzar 9.8 millones de toneladas, que son 1.7 millones de toneladas más que el año anterior y el volumen más alto en el semestre desde 2019. Quizá el cierre de las importaciones de maíz en 2023 supere cualquier año previo.

Aunque México es excedentario en maíz blanco, las corporaciones importan si les conviene por mejor precio, financiamiento, subsidios o transporte, e inundan el mercado interno dejando varados a los productores mexicanos.

Las importaciones de maíz blanco en 2022 alcanzaron 659 mil toneladas y hasta junio de 2023 acumularon 326 mil toneladas más. En 2022, Maseca, líder fabricante de harina de maíz y tortillas, que controla al menos 70 por ciento del mercado mexicano de harina de maíz, importó mediante el gigante Dreyfus la mitad de ese volumen que provino de Sudáfrica y EU. Esas importaciones muy probablemente fueron de maíz transgénico, pues 85 por ciento de la producción sudafricana y 93 por ciento de la estadunidense lo es. Para 2023 sus embarques de maíz sudafricano continuaron y sumaron 64 mil toneladas. La revista Expansión ubica al Grupo Maseca en el lugar 41 de las empresas en México. Maseca junto con Minsa compiten por las tortillerías con los molinos que fabrican masa nixtamalizada y han logrado absorber 49 por ciento de las tortillerías del país.