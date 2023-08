Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 9

Once de cada 100 jóvenes que buscaban ingresar a una escuela de educación media superior en la zona metropolitana del Valle de México no lograron una plaza en alguna de sus opciones de estudio, debido a que no contaban con certificado de secundaria o no alcanzaron el puntaje mínimo en las instituciones que solicitaron, por lo que podrán inscribirse en los colegios en los aún hay lugar.

De acuerdo con los datos de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), 21.6 por ciento del total de aspirantes que presentaron el examen de selección al bachillerato solicitó ingresar a uno de los 14 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cifra que está muy por debajo de las ediciones anteriores en las que casi la mitad de los concursantes solicitaba ingresar a una de las escuelas de esa magna casa de estudios.

La vocera oficial de la Comipems, Delia Carmina Tovar Vázquez, aseguró que de los 276 mil 853 aspirantes que presentaron el examen, alrededor de 60 mil eligieron entre sus opciones de ingreso uno de los 14 planteles de la UNAM, lo cual es una disminución drástica, pues en los pasados 10 años, entre 45 y 50 por ciento de los aspirantes solicitaba esa institución.Nueve de cada 10 cumplieron los requisitos

Así lo muestran los resultados de la edición 2023-2024 del concurso de admisión de la Comipems, al que 286 mil 500 aspirantes se registraron, pero sólo 276 mil 853 (96.6 por ciento) cumplieron todos los requisitos para obtener un lugar en uno de los planteles de las nueve instituciones y subsistemas educativos que forman parte de este examen único.