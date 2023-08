En el acto organizado por la oposición en el Senado, ex líder estudiantil de 1968 lamentó que en la elaboración de los ejemplares se haya quebrantado la ley, pues se hicieron a espaldas de los padres de familia y de los maestros, quienes participaron en una consulta superficial, esto es, en asambleas estatales que no duraron más de dos horas.

En el foro Libros de texto gratuitos frente a los derechos de los niños y adolescentes , donde académicos, senadoras y ex legisladoras se manifestaron contra los materiales, Guevara explicó que en ellos se quita al alumno la posición central que tenía en el proceso educativo y en su lugar se coloca a una entidad colectiva que es la comunidad.

Josefina Vázquez Mota, ex titular de Educación Pública, señaló que esos materiales no se les puede llamar libros de texto, pues no cumplen con ser una apropiada herramienta didáctica y curricular que debe ayudar a los docentes y estudiantes en el aprendizaje.

Se quejó de que en los materiales la acusan de formar capital humano al servicio del mercado, así como de haber promovido las escuelas de calidad y fundar las escuelas de tiempo completo. La mayoría de éstas se encuentran en las zonas más pobres y marginadas, donde siete de cada 10 niños recibían el único alimento que tenían en el día, explicó.

Estimó que las obras hacen apología de la violencia y fomentan el odio, al exponer que cuando se habla del empresario Eugenio Garza Sada, se dice que fue retenido en lugar de secuestrado y que perdió la vida junto a su chofer, cuando fue asesinado.

Mientras, expertos señalaron que en el debate sobre los nuevos textos gratuitos se subestima tanto a los alumnos como a los maestros, que son quienes utilizarán estos materiales, y advirtieron que la polarización política está impidiendo que se hagan análisis serios .

Lo anterior fue expuesto por Martha Portilla León, investigadora educativa de la Universidad Veracruzana, y Juan Martín Calva, de la Facultad de Educación de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en un diálogo organizado por el episcopado mexicano.

(Con información de Carolina Gómez Mena)