Georgina Saldierna y Saúl Maldonado

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 6

El segundo debate de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México (FAP) se inició ayer en la capital de Durango con un minuto de silencio por los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco y transcurrió entre propuestas deshilvanadas y frases comedidas de los contendientes Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

Sólo una participación de la senadora priísta pareció romper la armonía del encuentro y se registró luego de que la también senadora del PAN señaló que ya basta de corrupción en el país.

Pero, para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que, en tus hojas de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental , rebatió Paredes en un planteamiento interpretado como una crítica a la hidalguense, acusada de haber hecho negocios al amparo de los cargos que ha tenido.

Paredes continuó: Nuestro país requiere rencontrarse con la ética. Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción como bandera demagógica . Pero la legisladora del blanquiazul no acusó recibo.

Como en el primer encuentro realizado en la Ciudad de México, en el de ayer en Durango menudearon las críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial a su política de seguridad.

Los interesados en la candidatura presidencial de la oposición enumeraron cifras de desaparecidos, homicidios dolosos y feminicidios. Santiago Creel indicó que el mandatario federal encabeza el gobierno de la muerte, mientras Gálvez lo acusó de complicidades con el crimen organizado y de incapacidad.