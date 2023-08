Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 4

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, está en su derecho de manifestar sus inquietudes sobre la elección interna en el partido, opinó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador; aseguró que ni él ni su gobierno intervienen en ese proceso y que no tiene reportes de que servidores públicos lo hagan.

Sin embargo, en la mañanera de ayer en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que hay dudas razonables en la contienda.

Marcelo, Adán, Claudia y todos me conocen perfectamente; saben que no tengo doble moral o doble discurso, que no nos metemos y que se acabó el dedazo, y que es el pueblo el que va a decidir , afirmó.

En la conferencia hubo preguntas sobre las quejas del ex canciller por acarreo y uso masivo de la Secretaría del Bienestar para favorecer a Claudia Sheinbaum.

López Obrador señaló que los integrantes de su administración y los gobernadores se están portando muy bien y se ha respetado el acuerdo que firmaron para no tomar parte del procedimiento de selección del coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación.

Instrucción contra los favoritismos

Sobre las declaraciones de Ebrard de que hay uso de recursos públicos en apoyo a Sheinbaum, el πpresidente consideró que “está en su derecho y es normal que lo haga; hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie.