Néstor Jimenez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 4

El proceso interno de Morena para definir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se complicó anoche, después de que la representante del ex canciller Marcelo Ebrard, Malú Mícher, rechazó avalar el sorteo donde se definió a las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para la selección de quien eventualmente se convertirá en el candidato presidencial, luego de que no resultó seleccionada ninguna de las dos propuestas del ex funcionario.

También se inconformaron los representantes de Adán Augusto López Hernández y de Ricardo Monreal, Arturo Ávila y Alejandro Rojas Díaz Durán, respectivamente, porque quedaron sorteadas dos de las empresas finalistas que no cumplen con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional.

Ávila dijo que en algunos casos, han tenido errores hasta por 15 puntos en procesos electorales anteriores. Ante ello, firmaron con reservas el acuerdo.

Las encuestadoras insaculadas fueron propuestas por Adán Augusto López, Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Mícher, una de las empresas que propuso Ebrard salió en la lista de prelación, por lo que sólo tendría oportunidad de ser seleccionada, en caso de que la Comisión de Encuestas descarte a una de las que no cumplan con la capacidad para realizar el ejercicio.

Visiblemente molesta, la senadora anunció que el ex canciller fijará hoy su postura sobre el proceso. Nosotros manifestamos nuestro punto de vista sobre las encuestadoras que no reunían los requisitos y que ni siquiera debían ser incorporadas a la tómbola. Se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas casas de las que habíamos manifestado nuestra inquietud, y las nuestras sí cumplían los requisitos .

Adelantó que pedirán la intervención del Consejo Nacional para que se reconsidere la decisión.