▲ Malú Micher, representante de Marcelo Ebrard ante el consejo nacional de Morena, declaró que solicitarán que se reconsidere la participación de algunas encuestadoras que fueron elegidas anoche por el partido guinda para la selección de corcholatas, pero que no cumplen con los requisitos previamente anunciados. Foto Yazmín Ortega Cortés

arcelo Ebrard Casaubón ha acelerado el proceso que le habilitaría para dejar Morena y optar por una candidatura presidencial contraria a la llamada Cuarta Transformación.

No sólo lanzó el miércoles una descalificación a la contienda interna en la que aún participa, con dedicatoria específica a Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, lo cual es decir a Andrés Manuel López Obrador, sino que ayer se conocieron nuevas acometidas rupturistas en una grabación de audio en la que el ex canciller exhorta a sus seguidores a vigilar y denunciar las triquiñuelas que la ex jefa de Gobierno y el presidente formal de Morena lleguen a realizar en el tramo de la encuesta-votación que está por realizarse.

Además, ha entrado en acción uno de los principales operadores extraoficiales de Ebrard, el ahora diputado federal por el Verde, Javier López Casarín, que ha denunciado públicamente presiones y amenazas de gobernadores cuatroteístas contra diputados federales y estatales, así como seguidores del político que con oportunidad ha ido preparando el violeta como escindible color electoral.

López Casarín no es una voz suelta. Durante largo tiempo se ha conocido la relación de absoluta confianza de Ebrard con este personaje que ha mezclado los negocios y la política y que jugó un extraño papel en la Secretaría de Relaciones Exteriores como una especie de representante personal no oficial de Marcelo en gestiones diversas.

Ha sido acusado de cometer un fraude millonario contra más de 26 mil maestros de Nuevo León (https://goo.su/Ya5H), y la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces a cargo de Santiago Nieto, reportó en el marco de las acusaciones contra el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que Impulso y Desarrollo GMO, una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) de López Casarín, depositó en 2013, 14 millones de pesos en la cuenta de García Cabeza de Vaca. Con ese dinero, que provenía de empresas consideradas como lavadoras de dinero, el mandatario compró de inmediato un departamento de lujo (https://goo.su/d1dUzE).