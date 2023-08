Afp y Sputnik

Guatemala. El cuestionado fiscal Rafael Curruchiche anunció ayer posibles arrestos de dirigentes del partido Movimiento Semilla, del candidato Bernardo Arévalo, en una nueva arremetida contra esta formación socialdemócrata a tres días de la segunda vuelta electoral para la presidencia en Guatemala.

No descartamos allanamientos, no descartamos órdenes de aprehensión, no descartamos solicitudes de antejuicio (eliminar fueros) después del 20 de agosto , advirtió el abogado del país en declaraciones a periodistas reunidos en el edificio de los tribunales.

Estimo que después del 20 de agosto tendrán que registrar en el sistema la suspensión del partido político Semilla , declaró Curruchiche en alusión a una medida ya ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana, pero revocada por la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad.

La cruzada de Curruchiche contra Semilla comenzó después de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral del 25 de junio y pasó a segunda vuelta junto con Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ambos son socialdemócratas, pero ella es vista como la candidata del continuismo y él como abanderado del cambio.

El 12 de julio, a pedido de Curruchiche, el juez Orellana inhabilitó a Semilla, lo cual puso en jaque la segunda vuelta y provocó una ola de indignación en el país y en otras naciones.

Curruchiche alega que hubo irregularidades en la recolección de firmas de ciudadanos para inscribir a Semilla como partido en 2017 y 2018. El fiscal indicó que entre las miles de rúbricas de afiliados del partido figuran 18 fallecidos y 319 personas cuyo documento de identificación no corresponde. Además, otros 613 nombres son inexistentes, inventados y 184 nombres están duplicados, afirmó, indicando que ha encontrado mil 224 irregularidades en total.