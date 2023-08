Para que el ex presidente catalán Puigdemont, desde su refugio en Bruselas diera la orden a la bancada de JxCat de votar a favor de Armengol, fue fundamental la copia de la carta que recibió del canciller, José Manuel Albares, en la que insta a las instituciones europeas a reconocer los idiomas catalán, vasco y gallego como oficiales.

En su primer discurso como líder del Congreso, Armengol, también republicana y feminista, abogó por el uso de las lenguas cooficiales en las sesiones: Tenemos que preservar y respetar la diversidad que convive en nuestro país. España siempre avanza cuando se reconoce en su pluralidad y diversidad , señaló, tras anunciar que durante su mandato permitirá el uso del catalán, el euskera y el gallego en las sesiones, que hasta ahora no estaba permitido.

La principal clave de la votación de ayer fue el apoyo in extremis de los siete diputados de JxCat, que a cambio obtuvo el compromiso por escrito de que el gobierno impulsará el uso del idioma catalán en el Parlamento europeo, además se utilizarán de forma habitual las otras lenguas oficiales, el euskera y el gallego, en las sesiones del Congreso y en el aparato de justicia.

Así, el bloque progresista logró una victoria importante, sobre todo por el precedente que supone de cara a la crucial sesión de investidura, que acerca la posibilidad de un nuevo mandato de izquierdas dirigido por Sánchez, y evitar la integración de un gobierno del conservador Partido Popular en alianza con el ultraderechista Vox, aunque para la definición del titular del Ejecutivo el líder del nacionalista Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, declaró que habrá que negociar.

El PSOE, con 121 diputados, logró el indispensable apoyo de los grupos parlamentarios de la coalición de izquierdas: Sumar, con 31 escaños; Esquerra Republicana de Catalunya, con siete; JxCat, con otros siete; EH-Bildu, con seis; el Partido Nacionalista Vasco, con cinco, y el Bloque Nacionalista Galego, con uno.

En esta votación, el bloque de las derechas eligió dividido. El Partido Popular (PP) únicamente añadió a su causa a los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, con lo que su candidata a presidir la Cámara, Cuca Gamarra, sólo sumó 139 votos de los diputados.

La extrema derecha de Vox finalmente decidió no apoyar a la aspirante del PP porque éste no cedió un puesto en la mesa legislativa, con lo que sus 33 diputados votaron por la candidatura de su integrante de bancada Ignacio Gil Lázaro. Lo que no sabemos es hasta qué punto llegan esas concesiones, esas cesiones. Y exigimos al Partido Socialista luz y taquígrafos para que los españoles sepan qué ha cedido al independentismo para conseguir sus votos , reclamó Gamarra ante la prensa.

La votación en el Senado fue más previsible, ya que ahí cuenta con mayoría absoluta el PP, con lo que se eligió presidente a Pedro Roldán y se nombró como vicepresidente segundo al socialista Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura, derrotado por la derecha en los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo.

Aquí, el bloque de la izquierda votó en blanco, ante la nula posibilidad de sacar adelante a un candidato, mientras los senadores de Vox también optaron por su abanderado.

Esta jornada es producto de los inesperados resultados de las elecciones parlamentarias del 23 de julio, en las que el PP, de Alberto Núñez Feijóo, obtuvo una victoria muy inferior a la esperada. La razón por la que los grandes partidos nacionales cortejaron a los diputados independentistas catalanes, pero también vascos, es que ninguno de ellos, ni el PSOE ni el PP, lograron los 176 escaños que dan la mayoría absoluta.