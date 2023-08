▲ El estadunidense, en la presentación de Killers of the Flower Moon, en la 76 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, en mayo. Foto Afp

Taxi Driver fue aclamada por la crítica, mientras De Niro pasó a la historia del cine con un monólogo frente al espejo. “You talkin’ to me?” (¿me hablas a mí), seguiría haciendo eco en múltiples referencias.

Su primera aparición cinematográfica la hizo a los 20 años, junto a un joven Brian de Palma, director con el que formaría su primera mancuerna fílmica, además de entablar una buena amistad. Tres títulos surgieron como resultado de la colaboración a finales de los años 60, pero ninguno tuvo mucho éxito. Su suerte cambió cuando De Palma le presentó a Martin Scorsese, quien lo contrató para participar en Calles peligrosas (Mean streets), cinta en la que personificó a Johnny Boy, un joven inestable y necio que rehúsa pagar sus deudas.

Robert de Niro, quien ayer cumplió 80 años, tuvo claro desde muy joven que dedicaría su vida a la actuación. Desde los 10, el actor, nacido en Nueva York el 17 de agosto de 1943, empezó a aparecer en obras escolares como una forma de enfrentar la timidez. A los 16 dejó la escuela para enfocarse en su pasión, matriculándose en The Actors Studio, institución reconocida por enseñar el método , basado en el sistema Stanislavski para fomentar interpretaciones auténticas a partir de una profunda inmersión en los personajes.

Durante los años 70, De Niro no paró de demostrar su calidad interpretativa. Trabajó con el director italiano Bernardo Betolucci en Novecento, drama histórico que retrata el conflicto político entre el fascismo y el comunismo a principios del siglo XX. Volvió a colaborar con Scorsese, esta vez en New York, New York, musical que dividió a la crítica y que llevó al actor a aprender a tocar el saxofón. Antes de concluir la década, apareció en El francotirador, cinta en la que personifica a un obrero siderúrgico que enfrenta el trauma de haber sido capturado por el Vietcong durante la guerra de Vietnam.

Apenas comenzó la década de 1980, De Niro recibió su primer Oscar como mejor actor. El papel que interpretó fue el de Jake LaMotta, un boxeador violento que pierde a su familia a causa de su carácter. La preparación del actor incluyó un entrenamiento supervisado por LaMotta, quien aseguró que el actor pudo haber competido a nivel profesional. Toro salvaje también fue dirigida por Scorsese y es considerada una de las mejores películas estadunidenses de la historia.

Personajes violentos

No somos ángeles, Cabo de miedo, El rey de la comedia, Los intocables, Érase una vez en América, Buenos muchachos y Casino, entre otras, aparecieron los años subsiguientes, demostrando que De Niro era la persona ideal para interpretar a personajes violentos, impredecibles, inestables o peligrosos, pero también participó en cintas como Despertares, Mentiras que matan y Falling in Love, en las que el público lo pudo ver en otras facetas.

Con la llegada del nuevo siglo, comenzó a aceptar papeles cómicos, decayendo tanto en su aceptación como en la calidad de los proyectos que lo incluían. Sin embargo, en 2019, Scorsese llamó al actor para participar en El irlandés, película que narra la historia de un asesino a sueldo que recuerda su vida desde la vejez, con la que recibió amplio reconocimiento de la crítica, pero ningún premio.

Desde entonces, De Niro, que ayer cumplió 80, ha seguido trabajando. Entre sus apariciones más recientes destacan Amsterdam, Joker: folie a deux, Wise Guys y Killers of the Flower Moon, en la que volvió a hacer mancuerna con Scorsese.