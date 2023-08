Europa Press

San Sebastián. El director japonés Hayao Miyazaki inaugurará la 71 edición del Festival de San Sebastián con Kimitachi wa Do Ikiruka (The Boy and the Heron). El nuevo filme del autor de la mítica película El viaje de Chihiro se proyectará en el Auditorio Kursaal el 22 de septiembre después de la gala de inauguración.

Tras su paso por el Festival de Toronto, San Sebastián acogerá el estreno europeo de la nueva propuesta de Hayao Miyazaki (Tokio, 1941), que fundó, junto a Isao Takahata, el Studio Ghibli en 1985.

Desde entonces ha dirigido películas como El castillo en el cielo (1986), Mi vecino Totoro (1988), Nicky, la aprendiz de bruja (1989) y La princesa Mononoke (1997).

Su filme El viaje de Chihiro (2001) batió todos los récords de taquilla en Japón y cosechó numerosos reconocimientos, entre ellos el Oso de Oro de Berlín y el Óscar a la mejor película de animación.