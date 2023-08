Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 8

Hablar de Norma Lazareno es hacerlo desde su fortaleza, del amor y pasión por su carrera, de su congruencia y valor frente a la vida, así como de la disciplina mediante la cual ha consolidado 60 años de trayectoria artística en cine, televisión y teatro.

Jamás me he arrepentido de haber elegido esta carrera, si volviera a nacer lo volvería hacer exactamente igual , expresó la primera actriz en entrevista con La Jornada. Cada vez que se abre un libreto, significa conocer a una nueva persona; leerlo te sorprende, uno se divierte en los ensayos y después, eso hay que transmitirlo al público , destacó.

El 5 noviembre próximo, la primera actriz celebrará 80 años de edad, pero los recibirá trabajando en teatro y en programas de televisión. Ahora interviene en las obras de comedia Soy hermana de la caridad y Los huevos de mi madre, donde la intención –comentó– es divertir. Aunque ha encarnado personajes en diversos géneros y formatos ahora prefiero divertir al público con la comedia .

Soy hermana de la caridad, de Rodolfo Rodríguez, dirigida por Óscar Rubí, es una obra divertida donde Lazareno comparte escenario con Maribel Fernández La Pelangocha, Alejandra Haydee y Samuel Zarazúa. El montaje inició corta temporada ayer en el teatro Rafael Solana del Centro Veracruzano.

La actriz contó: Esperanza es una monjita del convento de San Tolomeo que llega de visita a casa de su hermana Vanessa, que vive con su novio Rodolfo. Pidió permiso unos días porque quiere conocer lugares como Cancún o Acapulco, pero entre su gente querida está su hermana menor, a quien la última vez que vio, vendía artículos para caballero por catálogo. Pero resulta que Vanessa trabaja ahora de teibolera, lo cual la religiosa desconocía, y al llegar de sorpresa, su cuñado, piensa que sabe sobre la actividad de su hermana y ahí comienzan los diálogos chuscos .

Sigue la confusión y los enredos cuando llega también de visita Olimpia, compañera de trabajo de Vanessa . Esta es una comedia, sin afán de mandar un mensaje social o de reflexiones profundas; realmente es una obra ligera, de enredos, para divertir, y esa es su misión , puntualizó Lazareno.

Explicó: llevo cuatro años haciendo teatro, además de televisión, y me ha tocado en suerte hacer comedias, pero encontré un nuevo proyecto en mi vida artística al oír la risa del público; he hecho de todo tipo de teatro, pero ahora estoy encanchada en hacer que la gente se entretenga. Tampoco puedo decir que no volveré a hacer otro género, pero si me dan a elegir una obra con mensaje social, que muestre la realidad tan terrible que vivimos en México y Latinoamérica, mejor prefiero divertir a la gente, pero en buen plan, sin el pastelazo y sin mucha farsa .