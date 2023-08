Martín Arceo S.

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. 7

El narrador gráfico Yair Artz, oriundo de San Luis Potosí, presentará la nueva edición de su cómic Koatl el defensor este fin de semana en tres recintos de la Ciudad de México. Esta publicación a todo lujo incluirá portadas metalizadas y material extra, diferente al ofrecido en ediciones anteriores.

“San Luis siempre ha sido conocido a nivel nacional e internacional por la zona huasteca, región donde se encuentra mucho material para trabajar historias –dijo el autor en entrevista–. Empecé en 2014 con las aventuras de Koatl, que recibe sus poderes del dios Quetzalcóatl, al que conoce por accidente.

“Su personalidad civil es un chavito llamado Julián Tennek, quien por azares del destino y del guion, recibe poderes luego de que sus padres son asesinados por un grupo criminal ficticio, Los hermanos del sur, y hasta ese punto es una aventura de superhéroes como cualquiera, pasa por una etapa de aprendizaje, de dominar sus poderes, pero tiene que aprender del pasado, y entre más conozca del pasado, más poderes puede desbloquear.

Raíz mexicana, netamente potosina

“Y esto no es más que una referencia a que debemos conocernos a nosotros mismos, entendernos para seguir adelante. He intentado que eso quede muy claro, no es nada más abrevar de las raíces prehispánicas y decir ‘órale, es un superhéroe y detiene ladrones’. No, quería romper con eso para que cuando el pasado lo asedie, tenga más impacto.”

Destacó que el principal atractivo de Koatl es su raíz mexicana, y netamente potosina. Quería representar a un superhéroe que reflejara la cultura, la herencia prehispánica y la ficción histórica de mi estado, romper el esquema de que todas las grandes narraciones nacionales ocurren en Monterrey (Nuevo León), Guadalajara (Jalisco) y la Ciudad de México , comentó.