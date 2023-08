Sin embargo, la institución financiera enfatizó que la población en situación de pobreza disminuyó de 52.2 millones de personas en 2016 a 46.8 millones en 2022, lo que representa una reducción de 6.9 puntos porcentuales y pasaron de representar 43.2 por ciento en 2016 al 36.3 por ciento en 2022.

Es positivo que la pobreza haya disminuido en esta administración y que parte de esta reducción se deba a medidas de política pública. Sin embargo, aún existen retos importantes que afectan a una gran proporción de sus habitantes, debido a que en el país alrededor de cinco de cada 10 personas carecen de acceso a la seguridad social, cuatro de cada 10 no tienen ingresos suficientes para acceder a una canasta alimentaria y no alimentaria, y cuatro de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud , dijo el banco.