El enfoque de México hacia la biotecnología no se basa en la ciencia y va en contra de la evidencia de décadas que demuestra su seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria que garantiza que no representa ningún daño para la salud humana y el medio ambiente , argumentó el secretario estadunidense de Agricultura, Tom Vilsack.

Las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que acordó proporcionar en el T-MEC , acusó la USTR.

La SE, de la que es titular Raquel Buenrostro Sánchez, adelantó que demostrará que la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el T-MEC, así como que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales.

Aunque Canadá se unió a la última solicitud, no se sumó al panel. Pese a ello, un vocero del Ministerio de Comercio informó a Reuters que ese país compartía preocupaciones con Estados Unidos.

El panel solicitado, que no incluye la prohibición del plaguicida glifosato, es la siguiente etapa después de que en junio Estados Unidos inició las consultas bajo el capítulo 31 de Solución de Controversias del T-MEC por las medidas establecidas en el decreto emitido el 13 de febrero ( https://shorturl.at/qrsY5).

El funcionario apuntó que las innovaciones en biotecnología agrícola son claves en los desafíos globales como la inseguridad alimentaria, la crisis climática y los efectos persistentes de la inflación en alimentos.

Con el panel, explicó la USTR, Estados Unidos busca resolver sus preocupaciones y ayudar a garantizar que los consumidores continúen accediendo a alimentos y productos agrícolas seguros y asequibles.

Es fundamental que México elimine medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadunidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria , aseguró Tai.

La SE informó que en la defensa de México participarán la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Ahora se designará a más tardar en 30 días a los miembros del panel, quienes definirán un calendario procesal. Conforme a los plazos previstos en el propio T-MEC, se calcula que la decisión del panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024, señaló la SE.

En caso de que el panel falle a favor de Estados Unidos, se impondrán aranceles a productos de México.

Sobre el primer panel de resolución de controversias en contra de México bajo el T-MEC, Buenrostro Sánchez destacó en una entrevista radiofónica que el decreto emitido el 13 de febrero en ningún lado establece que está prohibida la importación del grano genéticamente modificado.

Al productor de Estados Unidos le interesa vender, él puede vender a México maíz transgénico sin ningún problema.

Anotó que sí existe una restricción, la cual es a nivel nacional y no está relacionada con el comercio con Estados Unidos.