De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 18 de agosto de 2023, p. a12

El mexicano Miguel Becerra avanzó ayer a semifinales de arco compuesto individual, disciplina no olím-pica, en la cuarta etapa del serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco 2023 que se realiza en París, Francia.

Para llegar a dicha instancia, el campeón de los Juegos Mundiales 2022 venció 147-143 al sueco Alexander Kullberg en cuartos de final, y este sábado se medirá al austriaco Stefan Heincz en busca de una medalla.

Tras haberse ubicado en el puesto 13 de la fase clasificatoria, Becerra se enfrentó en la primera ronda a su compatriota Sebastián García, con quien protagonizó una dramática competencia que se definió en flecha de oro.

Posteriormente, el jalisciense derrotó 146-142 a Rajat Chauhan, originario de India y uno de los grandes favoritos, después superó 146-145 al inglés Adam Carpenter y finalmente eliminó a Kullberg.

Los también mexicanos Juan del Río y Rodrigo Olvera fueron eliminados en la primera ronda.

Me siento bien. No he tenido un buen año en las competencias y estuve luchando mucho en las últimas, pero estoy muy feliz de cerrar este circuito de la mejor manera , mencionó el atleta de 23 años.

En tanto, el equipo tricolor femenil recurvo, conformado por Aída Román, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz, compitió ayer en la segunda fase eliminatoria, donde vencieron 6-0 a Francia.