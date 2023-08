Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Fernando Valenzuela “es lo mejor, el mejor pitcher en toda la historia del país”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles.

Por eso celebró que, a manera de homenaje, el equipo haya retirado la franela número 34 que utilizó en su momento, porque, apuntó, Valenzuela es el deportista mexicano más reconocido en Estados Unidos.

Para el mandatario, el ex pelotero es uno de los tres mejores deportistas nacionales de la historia junto con el ex goleador del Real Madrid, Hugo Sánchez, y el boxeador, Julio César Chávez. Y no dejaría de mencionar, agregó López Obrador, independientemente de amores o desamores , a Ana Guevara. No vayas a decir que también es de Sonora .

“Creo que debería estar en el Salón de la Fama, nada más que ahí hay sus cosas, pero se lo merece, hay juegos de Fernando que todavía se siguen recordando. Un gran beisbolista. Me invitó a que lo acompañara a Los Ángeles –ahora lo digo porque sale el tema–, nada más que no puedo”.