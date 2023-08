En una nueva etapa de su vi-da, alejado de las ligas élite de Europa, Messi reconoció que ya no le preocupan los premios individuales, como el título a mejor jugador en torneos europeos, al cual fue nominado ayer junto con la naciente estrella noruega Erling Haaland. Incluso tampoco pasa angustia por el Balón de Oro, galardón que ha obtenido en siete ocasiones.

Incluso su arribo a territorio estadunidense fue más apacible que su transferencia del Barcelona al PSG. Estamos en el lugar don-de queremos, eso hace todo más fácil que mi salida a París, no era algo que yo deseaba, irme del Barcelona, pasó de un día a otro, se hizo difí-cil, todo lo contrario a ahora , apuntó. Acá es una ciudad de mu-cho latino, quienes demuestran todo el tiempo su cariño , agregó.

Mi decisión (de fichar con el Inter) pasó por muchísimas cosas. La tomamos entre mi mujer y mis hijos. Vine a seguir disfrutando del futbol, es lo que más me gusta en la vida. Hoy puedo decir que estoy feliz , aseguró.

Con el título de campeón del mundo en la mano, ya nada le preocupa a Lionel Messi. Ante la oportunidad de conseguir su primer cetro con el Inter de Miami, club al cual llegó apenas hace un mes, el argenti-no se muestra tranquilo, pues aunque Estados Unidos no es un país futbolero, encontró una ciudad para disfrutar de su última etapa como jugador profesional.

Tuve la suerte de ganarlo todo en mi carrera, y el Mundial era lo que me faltaba. Por eso, ahora, tras Qatar, estoy pensando mucho menos en ese premio. Hoy disfru-to de mi momento. No pienso en el Balón de Oro. Si llega, bien; y si no, estoy satisfecho de haber conseguido mis objetivos, ahora tengo otros con este equipo.

La primera experiencia del rosarino con el Inter de Miami fue la Leagues Cup, certamen de reciente creación entre la MLS y la Liga Mx. Aunque los clubes mexicanos quedaron fuera de la final, el argentino elogió al balompié tricolor.

Nos tocó competir contra equipos que tienen un nivel muy bueno, la liga mexicana es muy competitiva, cuenta con grandes jugadores a escala mundial , reconoció, aunque también dejó claro el crecimiento del futbol de EU.

Apuntar más alto

Los equipos estadunidenses demostraron tener un grandísimo nivel, hoy en día le pueden competir a los clubes mexicanos y qué bueno que se dieron las cosas así, debemos aprovecharlo para crecer y apuntar más alto todavía .

La madurez física de 36 años parecieran no pesarle a Messi en la cancha. Es el tramo final de su carrera y lo recorre con compañeros con quienes disfrutó hace años de la gloria en el Barcelona, como Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también se integraron al Inter de Miami. La final de la Leagues Cup, a disputarse este sábado, se vislumbra como otro capítulo de éxito para los ex azulgrana.