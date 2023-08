C

omo fantasmas en plena luz de día, con la disputa en torno a los nuevos libros de texto gratuitos (LTG), se han dejado ver en la arena política los prejuicios más racistas de las élites intelectuales y políticas del país. Era de esperarse que, tras haber sido difuminados del poder en el verano de 2018, estén disfrazando su racismo bajo el manto del análisis académico.

Para muestra basta sumergirnos en la historia para encontrar ejemplos que retratan con fidelidad su racismo contra los maestros de nuestro país. Claudio X. González, el empresario que se hace pasar por activista social, criminalizó a los maestros que luchaban contra la reforma peñanietista y, sin empacho, frente a la cúpula patronal los llamó pinches delincuentes . Otro ejemplo, cuando Carlos Marín se atrevió a expresar que “los padres de los 43 […] debieran de ir a pedirle perdón por las ofensas que le han propinado a Jesús Murillo Karam”.

En este momento, se evidencian nuevamente sus prejuicios más racistas hacia quienes han formado parte de la realización de la nueva familia de LTG. No se han detenido a analizar cuidadosamente y a comprender cuál es la lógica que orbita alrededor de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y, por ende, en torno a los nuevos LTG. ¡No! Desde el pedestal de sus aposentos, se han encargado de atacar con denuestos y han minimizado el esfuerzo de maestros que participaron no sólo en la elaboración, sino también a aquellos, como yo, que estuvimos socializando en colectivo las bases filosóficas y pedagógicas del nuevo plan de estudios 2022 y su programa sintético (mienten los que dicen que no hay planes y programas), en cada consejo técnico escolar (CTE).

La polémica ha escalado y ha reavivado el delirio de superioridad de las élites intelectuales y políticas contra el nuevo proyecto educativo de la Cuarta Transformación, intelectuales que antes tuvieron el destino de niños y adolescentes (NyA) en sus manos y lo único que hicieron fue calcar las recomendaciones hechas por la OCDE para formar ciudadanos acríticos y sumisos ante las injusticias sociales.

La coyuntura electoral la han aprovechado con alevosía y se han valido de seudointelectuales que hablan en nombre de la didáctica y el expertise para inferiorizar el trabajo experiencial de miles de maestros que estaremos frente a grupo el próximo ciclo escolar. No les interesa elevar el nivel de debate y se han empeñado en descalificar en un medio sí y en otro también los conocimientos y saberes de los maestros que siempre han estado innovando alrededor de las aulas.