Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 17 de agosto de 2023, p. 10

Como parte de la agenda pendiente para la eliminación de la violencia contra la mujer, en el Senado se trabaja en dos reformas: una para eliminar la prescripción del delito de violación y otra para que se defina con claridad que se incurre en ese ilícito cuando no hay consentimiento en una relación sexual, porque no es no , destacó la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero (Morena).

Durante un foro en la materia, en el que participaron legisladoras y activistas, recordó que se han aprobado diversas reformas para prevenir y sancionar la violencia de género, entre ellas la prisión preventiva oficiosa para quienes abusen de niñas, adolescentes y mujeres, ya que el Congreso no quita el dedo del renglón en un problema tan grave.