Ernesto Martínez, Mónica Camacho, Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 17 de agosto de 2023, p. 7

Claudia Sheinbaum rechazó que haya uso de recursos públicos para sus recorridos, pago de encuestas y organización de acarreos para las asambleas informativas que encabeza, como denunció horas antes Marcelo Ebrard.

En tanto, los otros cuatro aspirantes que participan en el proceso interno para definir la coordinación nacional de defensa de la Cuarta Transformación dividieron opiniones sobre las acusaciones del ex canciller.

Adán Augusto López Hernández consideró que Ebrard cayó en la desesperación , por las descalificaciones que lanzó, mientras Ricardo Monreal pidió a la dirigencia de Morena ofrecer una respuesta institucional y atender la denuncia.

El petista Gerardo Fernández Noroña calificó de lamentable, por prepotente y arrogante , lo dicho por el ex titular de Relaciones Exteriores sobre que la contienda es entre él y Sheinbaum; consideró que es torpe minimizar a los otros aspirantes.

Por su parte, Manuel Velasco (PVEM) pidió que en caso de detectar irregularidades, se denuncien con pruebas ante las autoridades electorales.