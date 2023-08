No puede pasar por alto la decisión de los dirigentes del Frente Amplio, Marko Cortés, el Chucho Zambrano y Alito Moreno: designaron al ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca como coordinador de las mesas de seguridad. Ya antes habían hecho otro nombramiento controvertido, el de José Ángel Gurría, El Ángel de la Dependencia, por el papel que jugó en el fraude del Fobaproa. Las redes sociales se estremecieron con la noticia de García Cabeza de Vaca y recordaron sus turbios antecedentes. Actualmente vive en Estados Unidos porque hay expedientes en su contra en México y teme ser aprehendido. ¿La designación del frente le da fuero? Nop. Pero es un pasaporte futuro al Senado o a la Cámara de Diputados, donde quedaría protegido y en impunidad.

a víspera de que Morena seleccione a las empresas encuestadoras, Marcelo Ebrard advirtió a la dirigencia del partido que sería un desastre violar las reglas del juego. Es conocido su distanciamiento del líder de Morena, Mario Delgado, quien fue su colaborador cercano cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Denunció el acarreo en las manifestaciones en favor de Claudia Sheinbaum y que personal de la Secretaría del Bienestar hace campaña a su favor con recursos públicos. Están utilizando a los delegados para decir a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia , manifestó. Claudia no se dejó envolver en el pleito, negó todo e hizo un llamado a la unidad. Marcelo mencionó que sólo quedan dos finalistas: él y Claudia, lo que motivó una declaración de Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que fue una falta de respeto a quienes participan en el proceso; no hay que desesperarse . También respingó Gerardo Fernández Noroña. ¿Son éstas manifestaciones normales de una reñida competencia por la candidatura a la Presidencia de la República, o son nubarrones que presagian una tormenta postselección del partido? Lo conoceremos en 13 días, justo el 6 de septiembre. Hay una omisión en el procedimiento: el fallo que emita Morena es inapelable. Si hay inconformes tendrían que recurrir al Tribunal Electoral.

Si es verdad que la app china TikTok recopila datos de sus usuarios ya estará enterada de los dimes y diretes de la clase política mexicana. En tiempos recientes se ha convertido en una plataforma infaltable, como X –antiguo Twitter. El gobierno de la ciudad de Nueva York dio a conocer que prohibirá TikTok en dispositivos gubernamentales de forma inmediata, además de que exigirá su eliminación en las agencias en un lapso de 30 días, de acuerdo con la agencia Reuters. El argumento principal fue que la plataforma representa una amenaza de seguridad para las redes técnicas de la ciudad .

Hola: fui a pagar el gas a la sucursal Bancomer de Marina Nacional, casi donde empiezan los puentes de Aquiles Serdán. Había una mujer policía (no un funcionario) que obligaba a los clientes a formarse para pagar sólo en los cajeros automáticos. Me sentí en Uruguay en la época de la dictadura. Pasé y las cajas estaban vacías. Salí y ahí seguía la cola. Leí que no van a abrir más sucursales; ok, pero no cierren el trato al público, que creo que sigue siendo importante, en especial para quienes somos del sector tercera edad . Saludos.

El presidente @lopezobrador_ calculó en 100 mil millones de pesos al año el costo que tendría silenciar los ataques mediáticos a su gobierno, manteniendo vigentes los contratos millonarios que medios de manipulación tenían con los gobiernos anteriores. Explicó que vale la pena resistir los embates, ya que con esa cantidad se garantiza, por ejemplo, el aumento de 25% en la pensión para los adultos mayores en enero de 2024.

