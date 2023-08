Es necesaria una educación que integre a las artes, señala

veces nuestras relaciones personales son un desastre. Somos jóvenes en búsqueda de nuestra identidad y tu comunidad cuenta contigo para salir adelante. Suele suceder que los jóvenes y adultos no nos entendemos; ninguna persona quiere perder la razón, y nos olvidamos constantemente de que todo tiene un porqué y una consecuencia, que evadir nuestros sentimientos sólo provoca daño.

El arte, las humanidades, son intrínsecas a lo humano, aunque solemos considerar estas expresiones como algo superfluo y sin sentido, siendo que mediante éstas podemos representar lo que sentimos y pensamos, el juicio simbólico que cada uno de nosotros vive, de forma creativa: decirlo sin dañar a los seres vivos .

Para deshebrar, entender y reconstruir nuestras sociedades, el arte es y será la manera, los hilos para conectarnos, la fuerza de cambiar al mundo. Es necesaria una educación que integre a las artes con la importancia que tienen, que se nos escuche y se nos tome en cuenta. Necesitamos conectarnos, necesitamos el arte.

Ivette Solar

Acerca de los libros de texto

Al escuchar toda la andanada contra los nuevos libros de texto, me vino a la mente, aunque no soy muy fan de Harry Potter, los personajes dementores , quienes no quieren que prospere la inteligencia y la educación en colectividad y en forma comunitaria. Sí, hay mentores y dementores.

Tomás Arellano

Sobre inconformidad de Ebrard por encuestas de Morena

Ante la ventaja de Claudia Sheinbaum en encuestas ya se veía venir la inconformidad de Marcelo Ebrard quien parece olvidar una cosa fundamental: cuando se compite, siempre hay la posibilidad de perder e implica no atribuirlo a otros factores, sino a la popularidad, en lo que Claudia lo está superando ampliamente.

Cabe esperar que el ex canciller lo entienda y acate lo que las encuestas determinen, por el bien de la continuidad de la 4T y el proyecto de nación que está en juego.

Benjamín Cortés V.

Precariedad laboral en Conalep, denuncia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México: docentes de Conalep por más de 40 años padecemos la precariedad laboral impuesta por autoridades. El pasado 15 de mayo en una conferencia mañanera, usted, señor Presidente, manifestó que el menor sueldo para un profesor sería de 16 mil pesos mensuales. Este mensaje fue prometedor; no obstante, para las autoridades de esta institución sólo fue un discurso presidencial, no aplicable para su profesorado.

Hoy, a poco más de tres meses, a un gran número de maestros de esta escuela en la Ciudad de México se nos impondrá reducción de sueldo al amparo de argumentos leguleyos, para violentar la Constitución, leyes y acuerdos laborales internacionales, afectando la dignidad, los derechos políticos, sociales, económicos y humanos de trabajadores de la educación y sus familias. Con este hecho autoridades del Conalep se manifiestan como enemigos de su gobierno y de la 4T.

Ojalá por su intermediación fuese posible impedir esta infamia.

José Manuel Rosell Morales

Reporta a Sacmex fuga de agua en Lorenzo Boturini

Llevo meses reportando al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) una fuga de agua en la calle Lorenzo Boturini a la altura del paso a desnivel de Tlalpan, entre Xocongo y 5 de Febrero, alcaldía Cuauhtémoc.