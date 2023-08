Reuters, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 17 de agosto de 2023, p. 24

Guatemala. Con la promesa de luchar contra la corrupción, Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla a la presidencia de Guatemala, cerró ayer su campaña rumbo a la segunda vuelta electoral del próximo domingo con una actividad que denominó Festival de la Primavera en la céntrica Plaza de la Constitución.

Acompañado de una multitud de seguidores que ondeaban banderas de su movimiento, así como de su compañera de fórmula, Karin Herrera, y los principales candidatos a cargos de representación popular de su partido, Arévalo fue escoltado hasta la entrada de la plaza entre música y gritos de apoyo de sus seguidores, quienes lo llaman Tío Bernie, en alusión al senador demócrata estadunidense Bernie Sanders.

El acto empezó con las palabras de Herrera. No nos van a robar la democracia, no nos van a robar la ilusión, saquemos a los corruptos y démosle a este país un nuevo rumbo .

Continuó Arévalo: el sueño de Semilla es el de Guatemala, hemos recorrido un largo camino construido con honestidad, dedicación y esmero en la lucha por un país mejor, por hacer realidad un sueño que no es de necios, sino de personas profundamente convencidas de que es necesario defender el bien común .

Arévalo, sociólogo de 67 años, contenderá con Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ex esposa del ex presidente Álvaro Colom (2008-2012), quien se alió al oficialismo, partidos políticos perdedores, militares, evangélicos y sectores conservadores en busca de la presidencia.

El ex embajador y ex vicecanciller es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la mitad de lo que se conoce como los Gobiernos de la Primavera, entre 1945 y 1951 –y posteriormente Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954– para impulsar proyectos progresistas basados en la inclusión de los pueblos indígenas y el acceso a la tierra para los campesinos, pero fueron derrocados por el golpe de Estado militar.

Cada día que mi corazón se inunda en este sueño, sé que mi padre, Juan José Arévalo, está conmigo, porque su obra, su legado, su acción, no fueron sólo medidas de gobierno, sino su expresión de un sueño por un país digno que hoy vive en mí, en ustedes y en toda la Guatemala decente que ya está harta de la corrupción .

A lo largo de su campaña, construida sin mayores recursos económicos, con el voto de los más jóvenes e impulsada en redes sociales, Arévalo ha propuesto como objetivo transversal la lucha contra la corrupción para que crezca la economía y hacer al país más competitivo.