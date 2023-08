Reuters

Jueves 17 de agosto de 2023, p. 7

Los Ángeles. Después de tres meses de huelgas, los guionistas de Hollywood se mostraron optimistas ante la reapertura de las negociaciones contractuales con los grandes estudios y la posibilidad de volver al trabajo en unas semanas.

Los detalles de la última propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (grupo comercial que representa a Walt Disney, Netflix y otros grandes estudios y empresas de streaming) siguen en el secreto. Sin embargo, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ven motivos para la esperanza.

Me siento prudentemente optimista. Estuve aquí durante la huelga de 2007-2008 y hablar puede ir muy despacio; hablar puede romperse o hablar. Si vienen con un acuerdo real, puede ir bastante rápido , dijo a Reuters la guionista de Flashpoint, Pam Davis, fuera de los estudios de Amazon en Culver City.

Así que estoy en el bando en el que creo que volveremos al trabajo en septiembre, pero si no, lo estamos, estamos bien. Si no es el acuerdo adecuado, no lo aceptaremos , añadió.

Los escritores se declararon en huelga el 2 de mayo por el estancamiento de las compensaciones, el personal mínimo, los pagos residuales y los límites a la inteligencia artificial. El 14 de julio se les unieron a las manifestaciones los miembros del Sindicato de Actores de Cine, lo que supuso la paralización de gran parte de la producción cinematográfica y televisiva estadunidense.