Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 17 de agosto de 2023, p. a10

Sin liga femenil de beisbol en México, a las mujeres sólo les quedan los llanos. Jugar en campos de organizaciones independientes, con hombres de compañeros de equipo; sólo así pueden desarrollarse las peloteras y de ahí surgieron para integrar la selección mexicana que avanzó el fin de semana en Canadá a las finales de la Copa Mundial el próximo año.

Marcela Díaz, la receptora del equipo, siguió todo el trayecto biográfico de las mujeres beisbolistas. De niña integró un equipo infantil mixto en una liga menor de la Ciudad de México. Fue una destacada jugadora, pero cuando cumplió 12 años fue excluida de este deporte. Los padres de algunos compañeros se quejaron de que hubiera una niña entre los chicos y sucedió lo mis-mo que a otras, le aconsejaron que se marchara al softbol, disciplina que los prejuicios consideran más apta para mujeres.

No nos queda más que jugar en los llanos, de ahí venimos todas y tuvimos que competir con las potencias que en sus países tienen ligas bien establecidas , comenta.

Hace unos meses, cuando la selección varonil quedó tercera en el Clásico Mundial, Marcela se ilu-sionó con lo que hicieron los mexicanos. Pero se dio cuenta que pronto ella y sus compañeras estarían en una posición semejante: representar a su país y mostrar que aquí se juega buena pelota.

Nosotras pudimos demostrar que en México se juega buen beisbol, que no sólo los hombres , advierte Marcela; pero además creo que podemos empezar a inspirar a otras mujeres y, sobre todo, a niñas que verán que se pueden dedicar al beisbol, ya no tienen por qué irse a otro deporte como el softbol. Es muy feo que de pronto te digan que no puedes seguir con lo que más te gusta .

De épica en épica

La selección femenil va de épica en épica. Primero al conseguir por primera vez en la historia del beisbol mexicano un lugar en la Copa del Mundo. Después, medirse con equipos dominantes y lograr un boleto a las finales que se disputarán el próximo año en Ontario, Canadá. Una tarea que cumplen sin perder la cordura.