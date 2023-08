Cinco. En Argentina, las dos grandes explotaciones de litio son las del proyecto Olaroz (Jujuy), controlados por Toyota y la mencionada Livent (minera del Altiplano), con base en la provincia de Catamarca y propietaria del Salar del Hombre Muerto, a más de una tercera en la provincia de Salta, con capitales coreanos. Por otro lado, Livent y la australiana Allkem (propietaria del salar jujeño de Olaroz) acaban de fusionarse creando New Co, cuyos principales accionistas son los fondos buitres de Blackrock, Vanguard, JP Morgan y el HSBC, el archidenunciado banco inglés que lava dinero en los cuatro puntos del globo.

Seis. Hace un mes, en una amplia denuncia sobre estos negocios corporativos ( Página 12, 22/7) el senador Oscar Parrilli (kirchnerista) puso una cereza sobre el pastel, mostrando que uno de los actuales directores independientes de Allkem es Fernando Oris de Roa, ex embajador de Macri en Estados Unidos, durante los últimos años de su gobierno (2015-19).

Siete. Naturalmente, no se trata de satanizar, así como así, la inversión extranjera . Pero en lo referente al litio argentino, es claro que el principal problema viene siendo la reforma constitucional de 1994, en tiempos del auge neoliberal impuesto por el ex presidente Carlos Menem, que otorga a las provincias la propiedad originaria de los recursos naturales. Y esto hace que son las provincias, y no el Estado nacional, las que cada una por su lado se sientan a negociar con gigantescas corporaciones que actúan por encima y al margen de los estados. Dicho de otro modo: el problema no es el que ofrece comprar por dos pesos, sino el que se vende por menos de la mitad de un peso.

Ocho. En suma, Argentina no dispone de su producción de litio, sino de las trasnacionales que operan en sus territorios. Y tampoco ha declarado al litio como recurso estratégico, sin que exista una legislación que las obligue a dejar algo de litio para industrializar, o hacer algún tipo de sociedad con un Estado que percibe menos de 3 por ciento de regalías, exiguo porcentaje que hasta la reciente llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía… ¡le era devuelto a las empresas! A diferencia de Chile, donde los derechos de exportación del mineral ascienden a 40 por ciento.

Nueve. Existe, por otro lado, una Mesa Nacional del Litio , integrada por Jujuy, Salta y Catamarca, de la cual se autoexcluyó la provincia de La Rioja cuando su gobernador, Ricardo Quintela (peronista), declaró el litio como recurso estratégico, y tras suspender las concesiones vigentes, el sector minero trasnacional encendió las alarmas.

Diez. Evo Morales fue el único político de fuste que respondió a las palabras de la general Richardson, en su cuenta de Twitter: “Le recordamos a la jefa del Comando sur de EU… que América Latina no es patio trasero, ni su hacienda para explotar recursos naturales”.