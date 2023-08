Q

uien piense que la educación debe estar fuera del alcance de la política y de las ideologías, está muy equivocado. Al menos la historia del país así lo señala. La discusión actual por los libros de texto gratuitos (LTG) no es nueva ni es inédita. En el México moderno, la configuración de grupos en el poder ha estado aparejada en la disputa por el control del aparato educativo y de los contenidos de la enseñanza. La razón es obvia: ambicionan irradiar un proyecto de nación. Inculturar a las nuevas generaciones, expandir una visión y una manera de ver la realidad que legitime culturalmente la apuesta del grupo en el poder.

Así entendemos los primeros movimientos políticos de Salinas de Gortari, abril de 1989, para remplazar a un líder histórico del magisterio, Carlos Jonguitud Barrios, por la inefable Elba Esther Gordillo. O en febrero de 2003, la presentación de la Guía de padres, iniciativa encabezada por la esposa del entonces presidente Vicente Fox, la legionaria Marta Sahagún. La guía era una catequesis católica disfrazada.