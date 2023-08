Esa decisión, dijo, la tomará luego de que concluya el actual proceso interno, en el que participan seis aspirantes. Me voy a quedar en Morena; voy a luchar a mi manera y no tengo otros planes distintos a mantenerme en el partido , expresó.

Chihuahua, Chih., El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila no descartó buscar la posibilidad de ser candidato al Gobierno de la Ciudad de México de no salir favorecido en la encuesta para elegir coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.