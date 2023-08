En conferencia de prensa realizada en la sede del partido, adelantó que la boleta estará impresa en papel seguridad, con folio y tendrá forma circular para evitar un sesgo en la posición en la que aparezcan los nombre de los aspirantes. No habrá descuido en la cadena de custodia de los cuestionarios , apuntó.

Desde su registro, cada aspirante hizo dos propuestas. En caso de que sea elegida una de ellas, la otra quedará descartada en automático. Serán en total cinco encuestas las que se realicen, una hecha por Morena, y las otras cuatro encuestas espejo con ayuda de las empresas sorteadas.

A la vez, el líder morenista precisó que el cuestionario será aplicado por un coordinador designado por la comisión de encuestas, el entrevistador y un representante de los aspirantes. Para ello deberán registrar 60 personas en total para esta labor, acreditarse ante el partido y asistir a una capacitación. Deberán firmar un reglamento.

En las jornadas de levantamiento de las encuestas no podrán llevar camiseta del aspirante que apoyan, no podrán echar porras o utilizar megáfonos. Tendrán que llevar un comportamiento que no incida en el encuestado . Tampoco podrán portar teléfonos celulares para evitar algún tipo de conflicto.

Será el 27 de agosto cuando el comité determine las cinco muestras, o zonas en el país donde se harán las consultas. Delgado Carrillo insistió que éstas tampoco se harán públicas para no afectar los resultados.