Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de agosto de 2023, p. 4

La Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que no hay ni ha habido impedimento legal para distribuir los nuevos libros de texto gratuitos, luego de anunciar la publicación de los programas sintéticos de educación básica en el Diario Oficial de la Federación, con lo que se da a conocer qué se enseñará en las aulas a 24.4 millones de alumnos, por lo que confió en que se superará cualquier obstáculo para garantizar que los materiales educativos lleguen a las escuelas al inicio del próximo ciclo escolar.