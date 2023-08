D

e relatos está hecha la historia del rock mexicano, y el 8 de agosto quedó constancia: alrededor del mediodía en el Faro Cosmos se citó a una conferencia para anunciar el concierto Resonate; en el foro elegido para la reunión se instaló una megapantalla y un estrado a modo se escenario. Pero antes de iniciar la rueda de prensa, algo en el ambiente trajo a la memoria escenas de finales de los ochenta, mediados de los noventa, porque parecía un tocada de aquellos años en el LUCC o en Rockotitlán: músicos rolando entre los asistentes y nombres como Ninot, El Clan, Ansia, Coda, Mistus, Santa Sabina, Trolebús, Tex Tex, Flor de Metal se mencionaban al descubrir entre la veintena de roqueros presentes a Demex, Fayo, Norma López, Jaime Chávez, Poncho Figueroa, Jarris Margalli y Fratta. Y así, entre historias, anécdotas y chascarrillos se conocieron datos de la historia musical y letrística protagonizada por algunos de los personajes antes mencionados. Y como obsequio sonoro a los reporteros asistentes, se tocaron algunas rolas que serán parte del concierto Resonante, El lado B del rock mexicano, donde alrededor de 30 músicos harán sonar canciones de bandas como Guillotina, Luzbel, Limbo Zamba, Size, Botellita de Jerez, además de las ya señaladas. Uno de los temas más reiterativos fue el porqué el nombre de El lado B del rock mexicano, cuando se sabe que la gran mayoría de los nombres aquí referidos siempre han sido lado A del rock en México ¿a poco no? Resonante, domingo 3 de septiembre a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

¿Para ti qué es punk?

A principios de 2018 Ruin Andrade llegó al puesto que Alberto, el Pájaro, tiene en el Tianguis del Chopo; Ruin visitaba al vocalista de Antisociales para entregarle su libro, La nueva tierra santa Iztapalapa “Y entre la plática y el cotorreo, el Pájaro me comentó: ‘estaría chido hacer un libro sobre la banda sobreviviente de aquellas batallas de nuestra juventud, de aquellas fiestas terribles” dice Ruin Andrade, quien agrega: “como consecuencia de aquella charla, se me ocurrió que cada uno de nosotros hablara sobre lo que considera qué es el punk. Ahí nació la idea de hacer ¿Para ti qué es punk?. Así comenzó esta historia”. En este documental opinan, además del Pájaro, Piro, de Ritmo Peligroso; Aknes, de Masacre 68; Rotten, de Holocausto Social; Verónica, de Mirada de Cadáveres, Zappa Punk Moreno. También aparecen Pablo Gaytán quien ha documentado la cultura punk mexicana; en este mediometraje se hace presente el recuerdo del Rolo, de Atoxxxico y del Pistol, de Bacteria quienes ya no punkean cada sábado en sus respectivos puestos del Chopo. Ellos ya habitan en otro plano, pero tuvieron el gusto de estar presentes en las primeras presentaciones de este documental que se proyectará el viernes 25 de agosto en el Espacio Cultural la Calaca, Calle 21 69, San Pedro de los Pinos. Estarán los realizadores, Fernanda Dessire, Juan José Escobar y Andrade; la actividad será amenizada por el legendario Hospital X comandado por Xavier Baviera y Los Apestosos Zombies. Horario: 19 horas. Entrada libre; además si alguno de los asistentes tiene una historia punk, será grabada por los productores.