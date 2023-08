1. T

engo un libro dedicado ( avec le meilleur des souvenirs) por Milan Kundera, un libro que leí tan apresuradamente, en una noche –marcha ciertamente forzada–, que estoy seguro de no haberlo comprendido: La vida está en otra parte. Me dije que tal no lo haría público sino tras de su, si ello ocurría antes que el mío, fallecimiento. ¿Estoy presumiendo algo? No: estoy agradeciendo mucho, estoy agradeciendo haber recibido muchísimo más de lo que en aquel momento (en síntesis nada) merecía. Y, aunque ya no me quede mucho tiempo, reconociendo una obligación –una tarea a cumplir, que no precisaré– en relación con quien sin necesidad ninguna decidió ser generoso con un pésimo entrevistador (y sin embargo el resultado de la ligera platiquita que tuvimos –es de imaginar que gracias al prestigio del novelista y no a quien esto escribe, y a lo mejor, también, a algún empujoncito de Becerra Acosta– se antologó en Diez años de unomásuno). Ya sé que nadie me lo está preguntando, pero mis libros favoritos de Kundera, de lo que le he leído, que no es todo, son, en ese orden, La broma y El arte de la novela.

2. La superstición de la cultura, lo siento, existe. Y es una mera (no tanto, no tanto) superstición.